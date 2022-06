Bundeswehra w służbie NATO. Tysiące żołnierzy do dyspozycji

Niemcy oferują ok. 15 tys. żołnierzy na potrzeby zwiększenia liczebności nowych sił interwencyjnych NATO, które w razie kryzysu mają być gotowe do walki w ciągu zaledwie dziesięciu dni. - Niemcy są gotowe wnieść w to swój wkład - powiedziała minister obrony Christine Lambrecht przed rozpoczęciem szczytu NATO w Madrycie.