Niemcy. Ustawa o szczepieniach. Angela Merkel się zastanawia

Liczba nowych zakażeń koronawirusem szybko wzrasta. Zaplanowane posunięcia oraz częściowe wycofywanie się z nich przez władze federalne i landowe są przedmiotem ożywionych dyskusji. Kanclerz Merkel przeprosiła społeczeństwo za to w Bundestagu. Ostatni tydzień był dla niej wyjątkowo trudny. Wczoraj (28.03.2021) w godzinnym talk-show Merkel podjęła próbę przywrócenia zaufania do jej polityki w koronakryzysie, przypominając premierom krajów związkowych o ich obowiązkach.

Krytyka pod adresem landów

- Niektóre landy tak postępują, inne nie - dodała. W ten sposób odniosła się zwłaszcza do stosowanie uchwalonego hamulca bezpieczeństwa, uruchamianego, gdy wskaźnik nowych zakażeń na sto tysięcy mieszkańców w ciągu siedmiu dni przekroczy sto. Ale chodziło jej również o inne, dodatkowe środki, takie jak ograniczenia w opuszczaniu domów, które mogą być, jak podkreśliła, skuteczną metodą, by zahamować rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Michał Dworczyk odpowiada Donaldowi Tuskowi

Co z ustawą w sprawie szczepień?

Ta narada była prawdziwą cezurą

Nawiązując do narady w sprawie walki z pandemią w nocy z ubiegłego poniedziałku na wtorek, Angela Merkel uznała ją za "cezurę", ponieważ szybko trzeba było odwołać przyjęte decyzje w sprawie sposobu obchodzenia tegorocznej Wielkanocy. Jak powiedziała: "W ten sposób nie możemy dalej postępować. Spotykamy się co cztery tygodnie, ale sytuacja pozostaje dalej taka sama jak wcześniej".

Podobnie widzą to premierzy krajów związkowych. Kanclerz oświadczyła, że także w tej sprawie jeszcze nie podjęła ostatecznej decyzji, ale będzie musiała ją podjąć, ponieważ obecny stan rzeczy jest nie do utrzymania na dłuższą metę.

"Kompromis oparty na wierze i zaufaniu"

W jej przekonaniu władze niektórych landów się do tego nie zastosowały, mimo oczywistej konieczności, co można uznać za naruszenie przyjętych przez nie zobowiązań. Tymczasem, jak podkreśliła, "przyjęte do tej pory postanowienia, dają premierom krajów zwiazkowych wszystkie instrumenty niezbędne do walki z pandemią". Angela Merkel wymieniła w tym kontekście ograniczenia w kontaktowaniu się, opuszczaniu domów i zobowiązanie się pracodawców do jak najszerszego wprowadzania pracy w trybie home office.