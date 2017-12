Niemcy tracą cierpliwość. Co drugi chce odejścia Angeli Merkel

Jak wynika z sondażu instytutu badawczego YouGov przeprowadzonego na zlecenie agencji DPA, prawie co drugi mieszkaniec Niemiec (47 proc.) życzyłby sobie ustąpienia Angeli Merkel przed końcem następnej kadencji. Tylko 36 proc. ankietowanych chce, żeby Merkel kierowała rządem przez następne cztery lata.

Tuż po wyborach we wrześniu 2017 Angela Merkel cieszyła się większym poparciem. W podobnym sondażu YouGov z początku października tylko 36 proc. ankietowanych było za wcześniejszym ustąpieniem Angeli Merkel. 44 proc. opowiadało się za tym, by pozostała ona na tym stanowisku do roku 2021.