Niemcy: szybsze deportacje uchodźców dzięki punktom karnym?

Niemiecki minister Dolnej Saksonii, Boris Pistorius, zaproponował, by wobec uchodźców łamiących prawo zastosować system punktów karnych. Miałby to być sposób na szybsze deportacje – podaje portal Deutsche Welle.

Niemcy: punkty karne dla uchodźców – szybsze deportacje

"Jest to bardzo rozsądna i umiarkowana propozycja, która nie prowadzi do stygmatyzacji uchodźców, lecz do szczegółowego rozróżnienia między tymi, którzy nie mają nic na sumieniu albo dopuścili się błahych wykroczeń, a tymi, którzy są rzeczywistym zagrożeniem" – powiedział Pistorius w rozmowie z rozgłośnią NDR, cytowany przez portal Deutsche Welle (DW).