Niemcy ruszają z kontrolami na granicy z Polską. Liczby pokazują skalę problemu

Kontrole na granicach to skutek wzrostu liczby osób ubiegających się o azyl na terenie Niemiec. Przez pierwsze osiem miesięcy tego roku niemiecka policja wykryła blisko 70 753 nielegalnych wjazdów do tego kraju. Tymczasem w całym ubiegłym roku było to 91 986 przekroczeń. W 2021 roku nielegalnie granicę próbowało przekroczyć 57 637 osób.