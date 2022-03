Niemcy przekażą Ukrainie 2700 rakiet przeciwlotniczych

"Możliwości wsparcia wyczerpane"

Szef CDU Friedrich Merz uważa, że możliwości wojskowego wsparcia Ukrainy w walce z Rosją zostały wyczerpane. - Jesteśmy na granicy tego, co pod względem militarnym możemy zrobić - powiedział w porannej audycji "Morgenmagazin" w telewizji ZDF. - Pokazuje to, jak ograniczone są dziś możliwości wsparcia kraju, który nie jest członkiem Sojuszu. To nie jest konflikt NATO – wyjaśnił przewodniczący największej partii opozycyjnej CDU.