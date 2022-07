Niemcy próbują załagodzić sytuację. Piszą do Błaszaka

Polska oczekiwała co najmniej 44. Mariusz Błaszczak w mocnych słowach wyraził rozczarowanie postawą Niemiec. - Jeśli chcesz osiągnąć sukces, licz przede wszystkim na siebie. Niemcy pokazały w jaki sposób traktują Ukrainę, obiecując, a nie wspierając lub wspierając symbolicznie. My nie liczymy na to. Wszystko wskazuje na to, że był to tylko zabieg propagandowy - mówił w Polsat News.