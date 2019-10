Limburg an der Lahn

Niemcy. Porwał ciężarówkę, staranował 8 aut. To mógł być zamach

Dziewięć rannych osób. To bilans incydentu, do którego doszło wczoraj w miejscowości Limburg w Hesji. Młody mężczyzna skradzioną ciężarówka staranował osiem samochodów. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo podejrzewają, że mógł to być zamach.

Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Na jednym ze skrzyżowań w centrum Limburga młody mężczyzna wyciągnął z kabiny ciężarówki kierowcę, po czym próbował odjechać. Po drodze staranował osiem samochodów stojących przed skrzyżowaniem.

Niemiecka telewizja ZDF podaje, że sprawcą jest 32-letni Syryjczyk. Mężczyzna został zatrzymany.

Syryjczyk miał przyjechać do Niemiec w 2015 roku, ale jego wniosek o azyl został oddalony w październiku br.

Sprawca był znany policji Policja przeszukała jego mieszkanie w Langen, położonym ok. 80 kilometrów od Limburga.

Jak podaje "Der Spiegel", Syryjczyk był już wcześniej notowany przez policję. Zarzucono mu uszkodzenia ciała i kradzież w sklepie. DPA ustaliło, że handlował też narkotykami. Według "Bild" mężczyzna już kilkakrotnie próbował ukraść ciężarówkę.

Z dotychczasowych ustaleń mediów wynika, że mężczyzna nie był notowany jako ekstremista. Nie wiadomo też nic na temat jego kontaktów z islamistami.

"Niczego nie wykluczamy"

Policja nie potwierdza jak dotąd tych medialnych doniesień. W ciągu dnia planowana jest konferencja prasowa. - Niczego nie wykluczamy - powiedział rzecznik Landowego Urzędu Kryminalnego.