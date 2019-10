Niemcy. Wjechał skradzioną ciężarówką w samochody na skrzyżowaniu. 9 osób jest rannych

Groźny wypadek w niemieckiej miejscowości Limburg an der Lahn. Ciężarówka staranował kilka samochodów stojących na światłach przed skrzyżowaniem. 9 osób zostało rannych. Kierowca ciężarówki został zatrzymany.

Do incydentu w Hesji doszło w poniedziałek wieczorem. Ciężarówka staranowała kilka samochodów. „Około 17 osób zostało rannych, jedna została ciężko ranna i jest w stanie krytycznym. Kierowca ciężarówki został zatrzymany” - informowała początkowo policja z zachodniej Hesji. We wtorek rano okazało się jednak, że liczba ofiar wypadku jest znacznie mniejsza. Lekkie obrażenia odniosło 9 osób, w tym kierowca ciężarówki. Uszkodzonych zostało 8 aut.

„Publikujemy to, co wiadomo na pewno, a nie to, co ktoś chce usłyszeć”, cytuje rzeczniczkę policji agencja DPA.