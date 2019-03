Niemcy policzyli, ile będzie kosztował twardy brexit. Polska na końcu listy

Niecałe 30 euro - tyle straci przeciętny Polak na wyjściu Wielkiej Brytanii z UE bez umowy. Tak wynika z według analizy niemieckiej Fundacji Bertelsmanna. Najwięcej do stracenia mają sami Brytyjczycy oraz ich bezpośredni sąsiedzi - Irlandczycy.

Najnowsze szacunki w dużej mierze potwierdzają to, o czym mówiło się od początku: Wielka Brytania ma do stracenia zdecydowanie więcej niż Unia Europejska. Według ekonomistów z Berlina, brytyjska gospodarka będzie tracić na brexicie 57 miliardów rocznie jeśli wyjdzie bez uzgodnienia warunków rozwodu z UE. Szacowane łączne straty wszystkich państw Unii to 40 miliardów rocznie.

Polska to przeżyje

Polska jest jednym z państw UE, które w najbardziej intenstywny sposób lobbują za uniknięciem twardego brexitu za wszelką cenę. Ale według szacunków Fundacji Bertelsmanna, nasz kraj ucierpi w umiarkowanym stopniu. Polska gospodarka jako całość straciłaby ok. miliarda euro, co daje 12. miejsce wśród najbardziej poszkodowanych. Ale w przeliczeniu na jednego mieszkańca to jedynie ok. 28 euro. W ujęciu per capita mniej stracą tylko Bułgarzy i Rumuni.