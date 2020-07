Niemcy. Policjanci skazani za seksualne wykorzystanie Polki

Sprawa miała miejsce we wrześniu 2019 roku. Na parkingu w Arnstadt (Turyngia) dwóch niemieckich policjantów (wówczas 23 i 28 lat) skontrolowało 32-letnią Polkę i jej ówczesnego partnera. Mieli wątpliwości co do autentyczności okazanych im dokumentów.

Żeby to wyjaśnić, pojechali do jej mieszkania w Marlishausen. Tam doszło do stosunku seksualnego, do czego przyznali się funkcjonariusze. Twierdzili jednak, że miało to miejsce za zgodą kobiety, nie przymusili jej, ani jej nie grozili. Kobieta oskarżyła policjantów o gwałt.