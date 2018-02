Niemcy: personel więzienny zaniepokojony. Rośnie liczba islamskich ekstremistów

Wraz z nimi w zakładach karnych rośnie też zagrożenia dla pracowników więziennictwa. Według Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) obecnie w aresztach śledczych i więzieniach znajduje się 150 islamistów stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego.

Zagrożenia dla personelu zakładów karnych

"To, co przed kilkoma laty dyskutowaliśmy jako falę wyjazdów do Syrii, obecnie znajduje częściowo odbicie w zakładach karnych” – powiedziała berlińskiej gazecie minister sprawiedliwości w rządzie Hesji. Chadecka polityk przepowiada w następnych latach "falę ekstremistów w niemieckich zakładach karnych”. Jest to wyzwanie dla więziennictwa w Niemczech i ich więziennego personelu.