Niemcy. Pasażerowie zatrzymani na lotnisku przez COVID-19. "Skandal"

O sprawie informuje Daily Mail oraz "Bild". Do zdarzenia doszło w niedzielę późnym wieczorem w niemieckim Hanowerze. 63 pasażerów przybywających z Wielkiej Brytanii zostało zatrzymanych na terminalu. Powodem było wykonanie testów na koronawirusa po informacji, że na Wyspach wykryto mutację COVID-19.

Na wynik badania mieli czekać aż do rana. To wywołało wściekłość u niektórych podróżujących. - Byliśmy przetrzymywani wbrew naszej woli - powiedziała Daily Mail jedna z kobiet, która przyleciała do Hanoweru.