Niemcy ostrzegają Rosję. Mogą wstrzymać Nord Stream 2

Nord Steam 2 nie zostanie uruchomiony?

Choć budowa gazociągu dobiegła już końca, to wciąż nie został on uruchomiony. Powodem tej sytuacji jest brak wymaganych pozwoleń i certyfikatów. O uruchomieniu inwestycji zdecyduje podległa Habeckowi Federalna Agencja ds. Sieci. - Agencja zbada dokumenty zgodnie z prawem, tak jak powinno się to odbyć - powiedział wicekanclerz w rozmowie z "FAZ".