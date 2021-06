Niemcy. Okrutna prawda o powojennych sanatoriach dla dzieci. "Byłam w domu tortur"

Mroczną sprawę sanatoriów dla dzieci opisała "Suedeutsche Zeitung". "Do lat osiemdziesiątych XX w. miliony niemieckich dzieci wysyłano do uzdrowisk na leczenie. Wiele z nich było tam maltretowanych. Pozbawianie snu, poniżanie, obnażanie, przykuwanie do łóżka, bicie należały do repertuaru wychowawczego" - czytamy na łamach dziennika.