Niemcy na wojnie z tanim mięsem. Ma być ekologiczniej

W lipcu 2021 roku specjalna komisja rządowa ds. przyszłości rolnictwa przemysłowego, złożona zarówno z grup ekologicznych, jak i grup rolników, określiła te same ogólne cele, które wskazał Özdemir. Było to zmniejszenie spożycia mięsa i zwiększenie ochrony klimatu. Co zaskakujące, komisja doszła do wniosku, że kilogram wołowiny powinien kosztować pięć lub sześć razy więcej niż obecnie – ponad 80 euro za kilogram, a nie około 13 euro, tak jak teraz.