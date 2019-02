Niemcy molestowali 31 dzieci. Zniknął kluczowy dowód

To jedno z największych śledztw dotyczących molestowania seksualnego dzieci. Przestępczy proceder trwał 10 lat, ofiarami padło co najmniej 31 dzieci. Śledczym zniknęła jednak walizka zawierająca cenny materiał dowodowy.

Na kempingu w Luegde (Nadrenia Północna-Westfalia) przez 10 lat dochodziło do molestowania seksualnego i filmowania dzieci. Ofiary mają od 4 do 13 lat. Do tej pory policja zidentyfikowała 31 dzieci, a w areszcie śledczym przebywa trzech mężczyzn.