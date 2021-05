Niemcy mają długi weekend. Mniej obostrzeń

We Włoszech we wszystkich regionach z wyjątkiem Aosty obowiązują umiarkowane ograniczenia strefy żółtej. Można zatem chodzić do teatru, muzeum i kin. Bary i restauracje mogą obsługiwać gości przy stoliku na zewnątrz. Zniesiono już pięciodniową kwarantannę dla wjeżdżających z krajów UE, ale przy wjeździe nadal wymagany jest negatywny wynik testu na koronawirusa.