Grecja otwarta na turystów. Takich sytuacji nie było tu od dawna. "Jestem zaskoczony"

Grecja otworzyła granice i ruszyła z sezonem turystycznym 2021. By jednak wjechać na teren tego kraju, trzeba spełnić kilka warunków. Pierwsi Polacy już tam wypoczywają. - Turystów widać, ale nie jest ich dużo - mówi Mateusz Cieślak, dziennikarz WP, który przebywa na wyspie Kos, gdzie - podobnie jak w całej Grecji - wciąż obowiązuje szereg restrykcji. - Ci, którzy nie do końca tego reżimu przestrzegają, to są Polacy - zauważa nasz redakcyjny kolega, który przyznaje jednocześnie, że Grecy są bardzo dobrze przygotowani do tego sezonu. Dziennikarz ostrzega przed beztroskim korzystaniem z internetu na wyspie. Chwila nieuwagi może nas kosztować fortunę. Dlaczego? Odpowiedź w materiale wideo.

Rozwiń