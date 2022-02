Niemcy uderzyli w byłego kanclerza. "Opłacany pracownik Putina"

Z decyzją rządu federalnego zgadza się również Röttgen, którego zdaniem ewentualne dostarczenie broni do Kijowa mogłoby doprowadzić do "zniszczenia specjalnego dialogu, specjalnych kanałów komunikacji, jakie mamy z Moskwą". Polityk CDU dodał, że byłaby to "za wysoka cena, która nikomu się nie przyda".