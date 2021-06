"Niemcy i Polacy chcieli sukcesu tych negocjacji". Kulisy traktatu z 1991 roku

Wilhelm Höynck przewodniczył niemieckiej delegacji, która negocjowała traktat z Polską z 17 czerwca 1991 r. – Niemcy i Polacy chcieli sukcesu tych negocjacji. To było najważniejsze – powiedział Höynck, dodając, że "dla niemieckiej strony w sytuacji politycznej, jaka zaistniała w Europie był to traktat o zasadniczym znaczeniu dla zjednoczenia Niemiec". Negocjacje trwały 10 miesięcy, odbyło się 6 rund negocjacyjnych, a sam traktat miał dotyczyć całości stosunków polsko-niemieckich. - Nie przewidziałem, że w stosunkach polsko-niemieckich mogą pojawić się fazy regresu, co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę odmienne historie – przyznał Wilhelm Höynck. Więcej w materiale wideo.