Niemcy chcą wrócić do normalności. Dziennikarka zdradza szczegóły W Niemczech wciąż obowiązują różne ograniczenia, które mają ułatwić walkę ze światową pandemią. Rozwiń w Niemczech podczas ostatniej doby … Rozwiń Transkrypcja: w Niemczech podczas ostatniej doby odnotowano 254 ofiarę które były zarażone Korona wirusem łączna liczba ofiarę wzrosła do 1861 a ze mną dziennikarka która mieszka w Berlinie Ewa Wanat Dzień dobry pani redaktor Dzień dobry witam pani redaktor skąd taki nagły wzrost bo już od dwóch widzimy nagły wzrost właśnie ofiarę zarażonych koronawirusy w Niemczech z czego to może wynikać na mapę tylko mówić o tym o czym mówią tutaj specjaliści Ja nie jestem psychologiem a nie pić nie miałem więc powtarzam to co przeważnie usłyszę na konferencjach robionych przez szefa Instytutu Roberta Kocha Lotar Aguilera i on zapowiadał na konferencji w piątek i teraz to powtórzył we wtorek bo 2 razy w tygodniu stąd i konferencję że wzrost zachorowań i liczba pacjentów ptaki szczyt tego jest dopiero przed nami to znaczy z jednej strony zaraża ludność tempo zależności zależności w tym sensie że jeszcze dwa trzy tygodnie temu jedna osoba 1 nosiciel zależał od pięciu do siedmiu osób w tej chwili od weekendu od zeszłego tygodnia jest tak że nie chce to Roberta Kocha szacuje oblicza G11 zależy mniej więcej jedną osobę a Cieszę się że jest pani teraz w Berlinie Co to jest Ja mam bardzo ambiwalentne uczucia bo z jednej strony ja dla siebie samej takiego i stycznie i partnera Cieszę się że jesteśmy tutaj Chociażby ze względu na stan służby zdrowia i jaki jest w Niemczech No gdyby nie daj Boże się coś stało no to mam też takie No mam trochę większe zaufanie do tej służby zdrowia niemiecki chociażby dlatego że jest lepiej wyposażona No tak zwyczajnie po ludzku Ale ja się strasznie martwię tym co się w Polsce mamą którą której nie widziałam już sześć tygodni moimi przyjaciółmi którzy wiem że bardzo się też martwię tym co będzie po większości to są freelancer że ludzie którzy żyją na coś artyści ludzie którzy żyją z nas jakby nie są na etatach bardzo bliskich przyjaciół i po prostu martwię się tym co co będzie po to epidemii A jeśli chodzi o te które są prowadzone w Niemczech w Berlinie No bo też napisała pani na Facebooku jakiś czas temu że ludzie w odległości co najmniej 2 m od siebie ładują akumulatory na słońcu ruszają żeby nie zwariować a parki lasy i Bulwary w Polsce zamknęli faceci którzy mieszkają na przedmieściach W domach z ogrodami i tak się zastanawiam czy widać tą różnicę to znaczy u nas w Polsce jednak No właśnie wszystko jest pozamykane nie musimy siedzieć w domach nie możemy wychodzić na zewnątrz jak to jest w Berlinie chociażby ja mogę mówić tylko no bo tutaj jestem obostrzenia w sensie zaleceń i nakazów są bardzo podobne do tego jak są w całej Europie opuszcza swojego mieszkania bez żadnego konkretnego i poważnego celu ale wachlarz też tych przyczyn dla których można z domu wyjść jest trochę szersze jednostek ważne jest wyjście na spacer na uprawianie sportu na świeżym powietrzu No to jest jedna z tych przyczyn która która jeżeli są sklepy zamknięte No to i tak przez że się nie chodzi do pracy to i tak przeważnie nie ma innego powodu żeby wyjść z domu niż właśnie na przykład iść na spacer i to jest dozwolone oczywiście są na przykład kary za to jeżeli za to jeżeli będzie więcej niż dwie osoby w jednym miejscu tak jeżeli tak zwane zgromadzenie powyżej dwóch osób to są w Berlinie mandaty zdaje się od 10 do 100 € za to ale wie pan co Ja od czasu jak prowadzę obostrzenia może się wszystko jest zamknięte sklepy są zamknięte i tak dalej otwarte są niektóre punkty Usługowe na przykład krawiec Czy pralnia czy sklepy rowerowe Gdzie jest serwis rowerowy na przykład otwarte ja codziennie chodzę po okolicy i naprawdę dużo kilometrów robię i też się wybieram na wycieczki wybieramy się na wycieczki rowerowe i widzę ludzi na ulicach tak jak powiedzmy to wygląda Moim zdaniem jak w niedzielę na przykład albo w święta w Polsce probówkach znajdują się rządzący żeby wprowadzić nad tym żeby Prowadź restrykcje w Niemczech rządzący myślał o tym Jak poluzować 4 strukcja aby gospodarka powróciła w miarę do normalności i trasy chciałem się zapytać jak to jest bo teoretycznie mówi się o kimś innym scenariuszu który miał wypłynąć z którego to wynika właśnie że ten odchodzenie od tych restrykcji ma nastąpić kwietnia Czy coś już wiadomo na ten temat co mówi się w mediach niemieckich centralny mówiła o tym że nie należy przed połową kwietnia przed 14 kwietnia czy 20 kwietnia w ogóle mówić żadnych scenariuszach wyjścia po to żeby nie robić fałszywych nadziei ludziom No bo nie wiadomo jak się sytuacja rozwinie tego nie do końca nie może być pewien biorąc pod uwagę że są święta wielkanocne i że się wszyscy bawią Zresztą tak samo jak w Polsce że ludzie jednak ruszą odwiedzać rodzinę natomiast nie ma żadnego zakazu mówienia nie ma żadnych tajnych raportów po prostu o tym w mediach niemieckich od kilku dni już się dosyć ostro dyskutuje szef rządu nadrenii północnej-westfalii taki zespół ekspertów składający się z 14 różnych naukowców ekspertów specjalistów w swoich dziedzinach to są ekonomiści medycyny czyli lekarze społeczni etycy prawnicy i tak dalej którzy taki plan opracowują on wysłuchał został opracowany ma 30 parę stron i tam są różne rekomendacje na to w jaki sposób wyjść z Londynu z tego dokumentu który został opracowany Leon Wynika to jakby wynikają różne rekomendacje chodzi o to żeby to robić stopniowo Ani za jednym razem otworzyć się szkoły i przedszkola odciążyć rodziców którzy żeby mogli spokojnie pracować nawet jeżeli pracują w domu otworzyć małe sklepiki nie od razu duże galerie żeby być może rozmawia się o tym że może będzie obowiązek noszenia masek w zamkniętych pomieszczeniach i Komunikacji Publicznej od kilku dni Widziałem między innymi bilet z spekuluje Czy Angela Merkel która oficjalnie już ogłosiła przecież że nie będzie sprawa się nie będzie kandydował a jej się w wyborach nie będzie już kanclerzem Niemiec biec spekuluje Czy może pani kanclerz zmieni swoją decyzję w obliczu walki z Koroną wirusem z w obliczu tape and czy coś się też wiadomo na ten temat jak pani odstawia Czy Angela Merkel jednak zmienić swoje zdanie Czy zostanie cały czas kanclerzem Niemiec czy jednak No będzie się trzymała tych wcześniejszych ustaleń niektóre ogłosiła już jakiś czas temu mi się że jest taką osobą która może rzeczywiście by chciała jeszcze dłużej urządzić ale też mi się wydaje że ona już jest bardzo zmęczona a ten kryzys it epidemia Jeżeli uda się państwo w jakiś taki w miarę łagodny sposób z tej zapaści to dla niej może być nawet takie ukoronowanie jej jej politycznej ale naprawdę są spekulacje więc też bym wolała się w nim nie wydawać bo nie to w tej chwili w ogóle jest jest ważne to nie jest istotne Dziękuję za rozmowę z moimi państwa gościem była Ewa Wanat dziennikarka która mieszka w Berlinie Dziękuję bardzo i życzę zdrowia Dziękuję i nawzajem dziękuję bardzo