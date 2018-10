Niemcy. Były pielęgniarz przyznał się do stu morderstw

Pielęgniarz morderca Niels Hoegel odsiaduje już dożywocie. W kolejnym procesie przyznał się do zabicia stu podopiecznych. Z nudów i chorobliwej ambicji wywoływał u pacjentów zatrzymanie akcji serca, a następnie próbował ich reanimować.

Były pielęgniarz Niels Hoegel oskarżony o zamordowanie swoich podopiecznych, przyznał się do stu morderstw. Hoegel odsiaduje już dożywocie za 6 zabójstw, ale jego wina nie była jeszcze w pełni wyjaśniona. We wtorek rozpoczął się kolejny proces przed sądem krajowym w Oldenburgu. 41-letni Hoegel potwierdził na początku procesu, że stawiane mu zarzuty są słuszne. Prokuratura oskarżyła Hoegela o zabicie w latach 2000-2005 stu pacjentów. Pielęgniarz pracował wtedy w klinikach w Delmenhorst (północno-zachodnie Niemcy). Pacjentom aplikował śmiertelne dawki leków, by ich potem reanimować dla udowodnienia swoich umiejętności.