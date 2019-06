Niemcy: brutalne zabójstwo polityka

Przewodniczący prezydium rejencji Kassel zginął od strzału w głowę. To nie było samobójstwo - podała policja.

Jak na razie prokuratura nie wie albo nie informuje, jaki mógł być motyw zabójstwa. - Nie mamy jeszcze żadnych wskazówek co do sprawcy i przede wszystkim co do motywu - powiedziała szefowa Landowego Biura Kryminalnego (LKA) w Hesji Sabine Thurau.