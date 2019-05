Niemcy: Hamburg chce zalegalizować "bezpłatne zakupy" ze śmietników

Codziennie tony żywności lądują na śmietnikach. Wyciąganie jej z kontenerów supermarketów jest jednak karalne. Minister sprawiedliwości Hamburga chce zalegalizować te próby ratowania jedzenia.

Obecnie wyciąganie produktów żywnościowych z kontenerów jest uważane za kradzież. Niezależnie od tego, czy są to np. lekko uszkodzone produkty, czy przeterminowana żywność. Hamburski resort sprawiedliwości chce przeforsować na szczeblu federalnym zmianę przepisów i zalegalizowanie konteneringu. Wyciąganie jedzenia ze śmietników uprawiają freeganie preferujący antykonsumpcyjny styl życia i aktywiści protestujący w ten sposób przeciwko marnotrawstwu żywności a także bezdomni.

Jak obliczył uniwersytet w Stuttgarcie, co roku ląduje w Niemczech na śmietnikach prawie 13 mln ton żywności. Zdaniem ministra sprawiedliwości Hamburga to niedopuszczalne, że z jednej strony wyrzucane są produkty nadające się jeszcze do spożycia, z drugiej karani są ludzie, którzy chcą temu przeciwdziałać.