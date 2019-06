"SZ": Wyrok TSUE przeciw Niemcom jest ostrzeżeniem wobec Polski

Kwestionując niezależność niemieckiej prokuratury, Trybunał Sprawiedliwości UE wymierzył Niemcom tęgi policzek. W rzeczywistości był to prewencyjny strzał ostrzegawczy pod adresem Węgier i Polski – pisze "Sueddeutsche Zeitung”.

Zawstydzająca historia

Dziennikarz "SZ” zwraca uwagę na to, że przepisy regulujące działanie prokuratury powstały w XIX wieku, gdy prokuratura uważana była powszechnie za "kawalerię wymiaru sprawiedliwości”. Prantl zaznacza, że stowarzyszenia reprezentujące prokuratorów od dawna domagają się zniesienia prawa ministrów do wydawania im poleceń, jednak politycy do tej pory nie rozwiązali tego problemu.

"Wyrok TSUE przeciwko niemieckiej prokuraturze został ogłoszony dzień po wyborach europejskich. Jeżeli był to przypadek, to był to przypadek znaczący. Istnieją obawy, że państwa takie jak Węgry czy Polska, które coraz bardziej oddalają się od praworządności, wykorzystają europejski nakaz aresztowania do celów politycznych – do aresztowania za granicą politycznych przeciwników” – czytamy w "SZ”.