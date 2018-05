Niemcy. 1000 euro za status uchodźcy

Skandal korupcyjny w urzędzie ds. imigracji w Bremie. Jeden z mieszkających od dawna w Niemczech Kurdów kupił za tysiąc euro status uchodźcy.

Bohater artykułu w niemieckim "Der Spiegel" od dłuższego czasu miał poważne kłopoty z urzędem do spraw imigracji. Nie otrzymał prawa pobytu i właściwie już dwa lata temu powinien opuścić Niemcy. Dowiedział się jednak o usługach kancelarii Irfana C. Po tym, jak zapłacił adwokatowi tysiąc euro, otrzymał dokument poświadczający, że jest uchodźcą . Opatrzony pieczęciami federalnego urzędu ds. uchodźców w Bremie. O sprawie donosi wtorkowa "Rzeczpospolita".

Urzędem w Bremie zajęła się za to prokuratura. Podejrzanych o korupcję jest kilku adwokatów, była szefowa urzędu oraz zatrudniony w urzędzie tłumacz. W toku postępowania śledczy zweryfikować będą musieli aż 1176 przypadków przyznania azylu. "To, co działo się w Bremie, przypomina standardy republiki bananowej" - podsumował funkcjonowanie urzędu "Der Spiegel".