Niemal 50 st. C w cieniu. Ekstremalny upał zalewa Indie i Pakistan

Obecnie na południu Azji temperatura nieco spadła, ale jak tu mówić o chłodzie, jeśli termometry wskazują 40-43 st. C za dnia i ok. 30 st. C nocami. W kolejnych dniach jednak znów zapowiadany jest powrót gorącego powietrza, przy którym słupki rtęci mogą się zbliżyć do 50 st. C. Mieszkańcom pozostaje tylko mieć nadzieję, że coroczny monsun nadejdzie na czas i przyniesie odpowiednią ilość deszczu i upragnione ochłodzenie.