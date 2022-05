Pogoda. "Ogrodników" i "zimną Zośkę" zaleje śródziemnomorskie ciepło

Do końca tygodnia pogodę w Polsce będą kształtować ośrodki niżowe znad północno-zachodniej Rosji oraz znad Skandynawii, które od czasu do czasu podrzucą nam swoje fronty atmosferyczne. Przeważać więc będzie pogoda w przysłowiową kratkę – chmury przeplatać się będą ze słońcem i od czasu do czasu popada przelotny deszcz, a popołudniami dodatkowo mogą pojawić się burze.