Koczuje w parku. Jest agresywny. "Na ziemi jest wystarczająco miejsca"

Co więcej, jak czytamy, bezdomny stanowi zagrożenie dla opiekunów parku. Jeden z nich został zaatakowany przez mężczyznę. - Dobrze, że miałem okulary, bo inaczej straciłbym oko, albo jeszcze gorzej. Tak jest cały czas, ten mężczyzna tak reaguje, jak nas widzi. Jemu przeszkadza, że my tutaj cokolwiek robimy. On sobie ubzdurał, że to jest jego i, że broni swojego terenu - opowiada Wiesław Karpisiak.