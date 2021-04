Kostrzyn. Nielegalne wyścigi. Na miejscu ponad 200 samochodów

Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór, 10 kwietnia. Policyjne patrole sprawdzały, co dzieje się na ulicy Szumiłowskiej w Kostrzynie nad Odrą, po zgłoszeniu o zjeździe i wyścigach, które miały się tam odbyć.

Ponad 200 aut na zlocie

- Funkcjonariusze reagowali w sposób zdecydowany, by nie doszło do żadnej nie niebezpiecznej sytuacji z udziałem aut czy pieszych. Publiczne drogi nie służą do wyścigów i driftów. Znajdujemy się w czasie pandemii koronawirusa, a takie zgromadzenia to skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie – relacjonuje podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.