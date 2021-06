Niekorzystny sondaż dla KO. Reakcja Katarzyny Lubnauer

Gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, niekwestionowane zwycięstwo odniosłoby Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 34,2 proc. respondentów. Pozycję wicelidera niezmiennie utrzymuje Polska 2050. Na ruch Szymona Hołowni swój głos chciałoby oddać 19 proc. ankietowanych. Podium zamyka Koalicja Obywatelska, którą wskazało 14,7 proc. respondentów. Wyniki badania komentowała w programie "Tłit" posłanka KO Katarzyna Lubnauer. - Przestałam trochę wierzyć sondażom. One się tak rozbiegają, że w tym samym czasie robione wskazują wyniki od 13 do 20 dla danego ugrupowania. Są ugrupowania, które w jednym sondażu nie wchodzą do parlamentu, w drugim mają bezpieczne wejście. Wahania są trochę za duże - stwierdziła. - Rzeszów pokazał, że jedynym prawdziwym sondażem są wybory. Mało który sondaż pokazywał zwycięstwo Konrada Fijołka - podkreśliła Lubnauer.