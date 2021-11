Niekorzystny sondaż dla Dudy. "Jestem w tych 52 procentach"

Ponad połowa Polaków (52 proc.) źle ocenia pracę prezydenta Andrzeja Dudy - wynika z najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. 43 proc. z kolei uważa, że Andrzej Duda dobrze pełni swój urząd. Wyniki badania komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. - To ja jestem w tych 52 procentach. Lewica zaproponowała zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i nie rozumiem, dlaczego pan prezydent jej nie zwołuje. Jakbym był prezydentem, zwołałbym RBN nawet dla spokoju - stwierdził. - Dlaczego prezydent, w sytuacji, kiedy jest konflikt graniczny, nie zwołuje ludzi, którzy przecież nie są niezrównoważeni psychicznie. Przecież my jesteśmy poważnymi ludźmi - mówił Czarzasty. Pytany, w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, jaką jedną rzecz podpowiedziałbym do poprawy, wskazał, że "natychmiast wpuścić po polskiej stronie dziennikarzy". - Brak transparentności, brak informacji obiektywnej powoduje to, że człowiek myśli, że są tam niesłychane rzeczy schowane (...). Nie rozumiem tej polityki. Chyba że koledzy i koleżanki z rządu mają coś do schowania - wskazał Czarzasty.