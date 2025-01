Niejasne finanse Polski 2050? "Jestem już przyzwyczajony do ataków"

- "Newsweek" napisał ostatnio o pewnych zawiłościach finansowych w prowadzeniu partii Polska 2050. Pojawiło się w tym kontekście nazwisko posłanki Izabeli Bodnar, byłej kandydatki Polski 2050 na prezydenta Wrocławia. Są w nim relacje byłych działaczy Polski 2050, którzy wskazywali na pewne niedociągnięcia, błędy, być może zamierzone, w finansowaniu różnych działań formacji Polska 2050. Jak pan skomentuje te zarzuty? - z takim pytaniem Michał Wróblewski zwrócił się do gościa programu "Tłit", europosła Michała Kobosko z Polski 2050. - Ten tekst stawia wiele pytań, stawia wiele wątpliwości, natomiast nie przynosi żadnych faktów, żadnych danych, które potwierdzałyby różnego rodzaju zarzuty - odparł europoseł. - Ja wiem, że są działacze, czy byli działacze Polski 2050, na przykład na terenie Dolnego Śląska i Wrocławia, którzy są rozżaleni z tego tytułu, czy mają pretensje, że już nie są naszymi działaczami, że podziękowano im za współpracę z naszym ruchem, z naszą partią. No i jakimś elementem reakcji jest to, że próbują przenieść swoją frustrację na zainteresowanie mediów, na zainteresowanie dziennikarzy - dodał. Prowadzący program zwrócił uwagę, że w tekście przedstawiono jednak pewne liczby i fakty, a także konkretne zarzuty, dotyczące tego, że na przykład stowarzyszenie nie przedstawiało sprawozdań finansowych. Że pani Izabela Bodnar finansowała za grube pieniądze billboardy, które też się nie znajdowały w sprawozdaniach finansowych. Że wpłacała ona, jej rodzina czy współpracownicy jej męża, ogromne kwoty na konto kampanii Szymona Hołowni i Michała Kobosko i dlatego mogła liczyć na większe względy w partii Polska 2050 niż inni działacze. - Tu nie chodzi chyba tylko o frustrację byłych działaczy? - dopytywał prowadzący program. - Nie było żadnego specjalnego traktowania ani pani Bodnar, ani innych wybranych, konkretnych osób - zapewnił polityk Polski 2050. - Tam jest bardzo wiele półprawd i ćwierć prawd w tym tekście - przekonywał Kobosko i zapewnił, że finanse zarówno stowarzyszenia Polska 2050, Fundacji Polska Od Nowa, jak i partii Polska 2050 są "przejrzyste i zgodne z przepisami". - Ja odbieram ten artykuł jako próbę ataku na nas. Jestem już przyzwyczajony, niestety, ze strony szczególnie tej redakcji, do kolejnych ataków i na pana marszałka, i na naszą organizację - dodał Michał Kobosko.