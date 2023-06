Niedźwiedź znalazł sposób na upał. Fotopułapka wszystko nagrała

Niezwykłe nagranie z Bieszczad. Nadleśnictwo Baligród, Lasy Państwowe udostępniło nagranie z fotopułapki należącej do Damiana Stemaluka. Kamera uchwyciła moment, w którym niedźwiedź brunatny pojawił się w tym samym miejscu rano i wieczorem w ważnym celu. Drapieżnik z bieszczadzkiego lasu znalazł głęboką kałużę, w której stała chłodna woda. Nad ranem tylko się jej napił i poświęcił chwilę na zabawę. Z kolei później przyszedł jeszcze bardziej spragniony i zmęczony, dlatego dość długo wylegiwał się w kałuży, przy okazji ochładzając swój organizm. To już nie pierwsze nagranie z Bieszczad, na którym dzikie zwierze znajduje sposób na upalne dni. Gdy dany teren jest otoczony drzewami, jest on zazwyczaj chętniej wybierany przez mieszkańców lasu do odpoczynku.