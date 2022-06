Niedźwiedź w Dolinie Kościelskiej. Niecodzienne spotkanie w Tatrach

Przyrodnicy radzą, aby widząc niedźwiedzia, pozostawić go w spokoju i zachować dystans. - To jest dzikie zwierzę, które co prawda boi się człowieka, ale jeżeli jest zaskoczone, to może poczuć się w niebezpieczeństwie i zaatakować w obronie własnej lub swojego potomstwa. Widząc niedźwiedzia, należy zachować odpowiedni dystans i powiadomić służby Tatrzańskiego Parku Narodowego – zaapelował w rozmowie z PAP Jan Krzeptowski-Sabała.