Niedźwiedź czaił się przy aucie. Nagle chwycił za klamkę

Młody niedźwiedź przyłapany na kradzieży żywności z samochodu. Do sieci trafiło nagranie mieszkańca z przedmieść Denver w USA, który zauważył, że na przeciwko jego domu czai się niezapowiedziany gość. Na nagraniu widać, że niedźwiadek sprytnie przemyka za zarośli do drzwi kierowcy. Prawdopodobnie szedł za zapachem jedzenia pozostawionego w środku, co tłumaczyłoby jego późniejsze zachowanie. Drapieżnik niczym włamywacz, najpierw rozejrzał się czy, aby na pewno jest sam i zaraz potem ruszył za zapachem. Przypadkowo z pustej lodówki zrobił sobie podnóżek i jak gdyby nigdy nic wszedł do auta. Wystarczyło kilka sekund, by zwierzę wdarło się do środka i zabrało torbę z przekąskami. Akurat w tym momencie pojazd stał pusty i nikomu nic się nie stało. Nagranie zostało udostępnione m.in. przez Colorado State Parks & Wildlife. Z racji, że małymi krokami zbliża się sezon wakacyjny, amerykańscy leśniczy zaapelowali do swoich obywateli, by nie pozostawiali jedzenia w namiotach na noc czy w niedużej odległości od przyczepy kempingowej. Wszystko dlatego, że takie zachowanie wabi niebezpieczne drapieżniki, które w pewnych momentach mogą zachować się nieobliczalnie. "Podczas biwakowania samochodem należy zabezpieczyć całą żywność i lodówki w zamkniętym pojeździe. Utrzymuj czysty obóz, niezależnie od tego, czy jesteś na kempingu, czy w terenie. Nie wnoś jedzenia do namiotu" - brzmiał wpis na oficjalnym koncie Colorado State Parks & Wildlife na Twitterze.