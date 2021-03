Niedzielski reaguje na okładkę "Faktu". Napisał list do prezesa RASP

Nie da się inaczej ocenić tej publikacji, jak tylko jako igranie na najniższych uczucia i emocjach ludzkich - napisał Adam Niedzielski w iście do prezesa Ringier Axel Springer Polska. Minister zdrowia odniósł się do sobotniej okładki gazety "Fakt', nawiązującej do szczepień AstraZeneką.

Adam Niedzielski reaguje na okładkę "Faktu" Źródło: East News , Fot: Piotr Molecki/East News