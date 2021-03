Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski apeluje o przechodzenie na pracę zdalną

Podkreślił, że "musimy się teraz skoncentrować". Powołując się na dane sanepidu, minister przekazał też, że "prawie 50 procent ognisk zakażeń jest identyfikowane w zakładach pracy". - Dlatego zwracam się, by tam, gdzie to możliwe, przechodzić na pracę zdalną - zaapelował.

Koronawirus w Polsce. Mateusz Morawiecki apeluje do młodych

Premier zwrócił się też do młodszej części społeczeństwa. - Ten wirus atakuje także młodszych, coraz więcej osób w wieku poniżej 50, 40 lat jest hospitalizowanych. Kończy się to nierzadko bardzo ciężkim przypadkiem choroby lub zgonu - przekonywał.

Morawiecki przekazał, że wprowadzone przez rząd ograniczenia zaczynają przynosić pożądane skutki. - Na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego możemy powiedzieć, że one działają, ponieważ dzisiaj doprowadziły do trendu spadkowego w zachorowaniach - dodał.

- Im więcej osób przestrzega zasad, im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej zwalczymy wirusa - zakończył premier. Wypowiedział się też na temat trwających szczepień i preparatu od firmy AstraZeneca. - Wielka Brytania szczepi AstraZeneką od samego początku, to już jest kilkanaście milionów szczepień. To pokazuje, że podjęliśmy słuszną decyzję o niezawieszaniu tych szczepień. Dzisiaj rano dostałem raport od ministra Dworczyka, z którego wynika, ze pojawia się zdecydowanie większa liczba chętnych do szczepienia również tą szczepionką. To dobra wiadomość, bo szczepienia pomagają - zakończył polityk.