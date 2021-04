Niedzielski o obostrzeniach. Spora zmiana ws. sportu

- Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu restrykcji do 25 kwietnia - ogłosił w środę minister zdrowia Adam Niedzielski . Wyjątkiem mają być przedszkola i żłobki: od poniedziałku dzieci wracają do przedszkoli i żłobków.

- Podkreślam, na otwartym powietrzu, bo tutaj to ryzyko zakażenia, transmisji wirusa jest zdecydowanie mniejsza, dlatego dopuścimy rozgrywki młodzieżowe, dopuścimy również współzawodnictwo, zajęcia w ramach sportu zawodowego, co miało miejsce też do tej pory, ale też na obiektach sportowych na świeżym powietrzu w grupie do 25 osób będzie można prowadzić aktywności fizyczne - dodał Niedzielski.