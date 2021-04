Koronawirus w Polsce. Obostrzenia przedłużone. Z jednym wyjątkiem

Po godz. 10:30 w środę rozpoczęła się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. - Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że przyrosty zachorowań w stosunku do zeszłego tygodnia wynikają z niższych wyników w ubiegłym tygodniu spowodowanych świętami -powiedział szef resortu.

Komentując aktualną sytuację epidemiczną w Polsce Niedzielski ocenił, że od ostatnich dwóch tygodni maleje liczba zleceń na testy na koronawirusa. - To apoguem trzeciej fali, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, mieliśmy w poprzednich tygodniach. Teraz ta fala przetacza się przez szpitale - dodał minister.

Szef MZ ogłosił, że rząd zdecydował się przedłużyć obowiązujące obostrzenia do 25 kwietnia. - Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu restrykcji o tydzień. Przedłużenie ma jeden wyjątek: od najbliższego poniedziałku dzieci będą mogły wrócić do przedszkoli i żłobków - oświadczył Adam Niedzielski.

Szczepienia na COVID-19 mają przyspieszyć. Kuczmierowski zapowiada

Wkrótce dostawy szczepionek przeciwko koronawirusowi mają znacznie przyspieszyć. Informacje potwierdził we wtorek prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

- W całym pierwszym kwartale przyjechało do Polski 6,5 mln szczepionek, to jest mniej więcej tyle, ile spodziewamy się, że przyjedzie od nas w samym kwietniu; to pokazuje, że wzrost będzie bardzo duży, ponad trzykrotny - mówił w rozmowie z telewizją Republika.