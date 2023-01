Niedzielski: epidemia grypy wyhamowuje

W grudniu zanotowano w Polsce ponad 1 mln 139 tys. przypadków grypy i jej podejrzeń: od 1 do 7 grudnia było 187 067, od 8 do 15 grudnia - 266 620, od 16 do 22 grudnia - 296 964 a od 23 do 31 grudnia - 389 088. W grudniu wystawiono z tego powodu ponad 8 tys. skierowań do szpitala.