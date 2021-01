Niedziele handlowe styczeń 2020. Sklepy otwarte 24 stycznia. To niedziela handlowa?

Niedziele handlowe to zdecydowanie dni, na które w ostatnich latach trzeba czekać nawet kilka tygodni. Zgodnie z obowiązującym prawem w 2021 roku będzie miało miejsce 7 niedziel handlowych. Pierwsza z nich będzie miała miejsce 31 stycznia.

W 2021 roku, w przeciwieństwie do minionych lat, nie doszło do zaostrzenia przepisów wyznaczających niedziele handlowe. Dlatego kalendarz niedziel handlowych jest bardzo podobny do tego, który obowiązywał przed rokiem.