Niedziele handlowe marzec 2021. Sklepy otwarte 21 marca. To niedziela handlowa?

Mamy dobre i nieco gorsze wiadomości. Na marzec zaplanowana jest jedna niedziela handlowa, niestety będzie miała ona miejsce dopiero 28 marca. Oznacza to, że 21 grudnia wszystkie największe sklepy będą zamknięte.

Odkąd w życie weszła ustawa ograniczająca handel w niedziele i święta mamy coraz mniej okazji do zrobienia zakupów w ostatni dzień tygodnia. Najpierw niedziela handlowa przypadała w każdą pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca. Rok później sklepy były otwarte tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. Od 2020 roku kalendarz niedziel handlowych jest bardzo okrojony i zawiera jedynie 7 dat.

Niedziele handlowe marzec 2021. Sklepy otwarte 21 marca

Do najbliższej niedzieli handlowej został jeszcze tydzień. Ale nie oznacza to, że jutro nie uda nam się zrobić podstawowych zakupów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre placówki mogą działać w każdą niedzielę. Właśnie dlatego sklepy otwarte 21 marca to m.in.: