Niedziele handlowe listopad 2020. Sklepy otwarte 1 listopada. To niedziela handlowa?

1 listopada 2020 roku z pewnością przejdzie do historii. Z powodu rosnącej liczby przypadków koronawirusa, politycy podjęli decyzję o zamknięciu cmentarzy. Wszyscy wierni, zamiast odwiedzać nagrobki najbliższych, będą musieli modlić się za nich w domach lub kościołach.

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, 1 listopada nie idziemy do pracy. Tego dnia wolne mają pracownicy banków, administracji, ale także pracownicy fizyczni. Zgodnie z prawem we Wszystkich Świętych obowiązuje również zakaz handlu, przez co zamknięte są m.in. największe sklepy.