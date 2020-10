Niedziele handlowe listopad 2020. Sklepy otwarte 1 listopada? Gdzie zrobić zakupy we Wszystkich Świętych?

Niedziela handlowa w 2020 roku to dzień długo wyczekiwany. Winne są temu przepisy, z powodu których liczba niedziel handlowych została ograniczona z kilkunastu do zaledwie siedmiu.

Warto jednak pamiętać, że 1 listopada wszystkie największe sklepy będą zamknięte nie tylko z powodu niedzieli niehandlowej. Zgodnie z polskim prawem Wszystkich Świętych to jeden z 13 dni wolnych od pracy. W tych dniach obowiązują takie same zasady jak w każdą niedzielę niehandlową, a zakupy można robić jedynie w nielicznych placówkach.

Zgodnie z kalendarzem, najbliższa niedziela handlowa będzie miała miejsce dopiero 13 grudnia. W ostatnim miesiącu roku zakupy zrobimy też 20 grudnia. Taki układ ma związek ze Świętami Bożego Narodzenia. Podobna sytuacja miała miejsce również w kwietniu, kiedy to obchodzona była Wielkanoc.

Niedziele handlowe 2020. Sklepy otwarte 1 listopada

1 listopada 2020 z pewnością przejdzie do historii. Z powodu pandemii koronawirusa władze podjęły decyzje o zamknięciu cmentarzy . Dlatego wierni nie odwiedzą grobów najbliższych w dniu Wszystkich Świętych.

1 listopada to również dzień wolny od pracy, a w tym roku także niedziela niehandlowa. Nie oznacza to jednak, że nie uda nam się jutro zrobić zakupów. Sklepy otwarte w niedzielę handlową i niehandlową, a także dni wolne od pracy to m.in.: