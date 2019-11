Niedziele handlowe 2019. Sklepy otwarte 17 listopada. Kogo obowiązuje zakaz handlu?

Niedziele handlowe w 2019 roku odbywają się jedynie w ostatnią niedzielę miesiąca. Wyjątkiem od tej zasady będzie grudzień, kiedy to zakupy zrobimy aż w 3 niedziele handlowe.

Niedziele handlowe 2020. Zakaz handlu bardziej rygorystyczny

Ale to nie koniec! Urzędnicy ograniczą również godziny otwarcia w dwa dni świąteczne. Tylko do godziny 14 otwarte będą mogły być sklepy 11 kwietnia (Wielka Sobota) i 24 grudnia (Wigilia).

Niedziela handlowa listopad 2019. Sklepy otwarte 17 listopada

Kary za niezastosowanie się do zakazu handlu w niedzielę mogą być bardzo dotkliwe. Najłagodniejsza kara, którą może nałożyć Inspektor Pracy, to tysiąc złotych. Kontrolujący ma prawo przekazać sprawę do sądu, a ten wymierzyć karę w wysokości nawet 100 tys. zł.