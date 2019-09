Niedziele handlowe 2019. Czy dziś jest niedziela handlowa? Które sklepy nie będą objęte zakazem handlu?

Niedziela handlowa w Polsce odbywa się tylko raz w miesiącu. Taki system to spore utrudnienie dla zapracowanych, którzy na co dzień nie mają czasu zrobić zakupów. Zakaz handlu w tym tygodniu nie da się im we znaki, ponieważ 29 września to niedziela handlowa.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Niedziela handlowa wrzesień 2019. 29 września nie obowiązuje zakaz handlu (iStock.com)

Niedziele handlowe odbywają się w 2019 roku tylko w ostatnią niedzielę miesiąca. We wszystkie pozostałe obowiązuje zakaz handlu, a popularne supermarkety oraz lokale w galeriach handlowych muszą być zamknięte.

Zakaz handlu przewiduje kilka wyjątków. W grudniu niedziela handlowa odbędzie się nie raz, a aż trzy razy. Zakupy bez przeszkód będzie można zrobić 15, 22 i 29 grudnia. Dwie dodatkowe niedziele handlowe mają związek ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem.

Ci, którzy już teraz mają problem z zaplanowaniem zakupów, przeżyją szok w 2020 roku. Ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje, że w przyszłym roku niedziela handlowa odbędzie się tylko kilka razy w roku.

Niedziela handlowa wrzesień 2019. Sklepy nieobjęte zakazem handlu

29 września to niedziela handlowa, dlatego wszystkie sklepy będą dziś otwarte. Jednak już za tydzień da o sobie znać zakaz handlu. Dlatego warto pamiętać, które sklepy mogą być otwarte w niedziele niehandlowe. Na liście takich placówek znalazły się: sklepy działające na zasadzie franczyzy (np. Żabka, Carrefour Express)

apteki

placówki pocztowe

stacje paliw

sklepy osiedlowe, jeśli klientów obsługują ich właściciele

kwiaciarnie

lokale gastronomiczne

miejsca rozrywki