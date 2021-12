Niedziela handlowa 12 grudnia. Czy sklepy są otwarte? Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy

Niedziela handlowa 12 grudnia?

Ustawa o zakazie handlu w niedzielę weszła w życie w 2018 roku. W tym roku zaledwie siedem niedziel było handlowych. Dwie z nich przypadły w grudniu, w okresie przedświątecznym. Jeżeli zastanawialiście, czy 12 grudnia sklepy są otwarte, czy uda Wam się zrobić zakupy na okres Bożego Narodzenia, to mamy dla Was dobre informację. Tak, 12 grudnia to niedziela handlowa. Oznacza to, że sklepy wielkopowierzniowe i galerie handlowe będą otwarte. Zakupy zrobimy też w dyskontach i sklepach meblowych, takich jak IKEA oraz marketach budowlanych.