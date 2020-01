"Niedorzeczne krytyki". Kardynał staje w obronie abp. Marka Jędraszewskiego

"Solidaryzujemy się z tobą wobec krzywdzących ataków jakie musi znosić obrońca prawdy ewangelicznej" - pisze w liście skierowanym do abp. Marka Jędraszewskiego kard. Zenon Grocholewski, były prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

"Czy ekologizm to trend, który stoi w sprzeczności z nauką Kościoła Katolickiego?" - został ostatnio zapytany metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. - Ekologizm to zjawisko niebezpieczne - odpowiedział duchowny, a jego słowa wywołały dyskusję. Nie brakowało też głosów krytyki. Właśnie na nie zareagował teraz kard. Zenon Grocholewski, który skierował list do Jędraszewskiego.